Allarme sicurezza alimentare, Battistoni: “Bisogna mantenere l’attenzione sul rispetto della normativa alimentare”

NewTuscia – VITERBO – “In questi giorni di dibattito sul futuro dell’Europa torna centrale il rispetto delle regole nel settore agroalimentare. Come evidenzia l’analisi della Coldiretti di queste ore, il tema della sicurezza alimentare è quanto mai di primo piano, vedendo in Italia un crescendo di allarmi alimentari, pari quasi ad uno al giorno.

A provocare gli allarmi sono solo per il 17% prodotti italiani, mentre per il 49% si tratta di prodotti di altri Paesi dell’Unione Europea e per il 34% quelli di Paesi extra UE.

Molto è stato fatto sotto la Presidenza Tajani, non ultimo la reintroduzione dei dazi per il riso proveniente dalla Cambogia e dalla Birmania, ma bisogna mantenere l’attenzione sul rispetto della normativa alimentare da parte tutti i Paese dell’Unione, specie nella trasparenza dell’etichettatura dei prodotti stessi, settore in cui l’Italia è davvero all’avanguardia.”

Cosi in una nota il Senatore Francesco Battistoni, Capogruppo Forza Italia Commissione Agricoltura e responsabile del dipartimento nazionale agricoltura nazionale di Forza Italia