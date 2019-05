Aggressione al presidente dell’Arezzo: Luciano Camilli squalificato fino al 2024 da ogni carica Figc

NewTuscia – VITERBO – Arriva la decisione del Giudice sportivo che non ti aspetti. In un comunicato ufficiale della Lega Pro si legge che Luciano Camilli, dirigente della Viterbese Castrense, ha subito

l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc (e) a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto maggio 2024 e ammenda di euro 30.000 perché, antecedentemente all’inizio della gara, in prossimità del tunnel che conduce agli

spogliatoi, aggrediva prima spingendolo alle spalle e poi con calci alle gambe, il Presidente dell’Arezzo Sig. Giorgio La Cava. Successivamente, raggiunta l’estremità opposta del tunnel, aggrediva nuovamente il Sig. Giorgio La Cava colpendolo con estrema violenza con un pugno al capo.

Il Signor La Cava cadeva a terra, accusando un malore e veniva soccorso dai sanitari in servizio presso l’impianto (avvisati dal delegato di Lega). Prestate le prime cure sul posto, veniva successivamente trasportato con ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti (r.proc.fed., r.c.c.,)”.

Una decisione durissima che si rifa ai fatti avvenuti poco prima dell’inizio del ritorno dei Playoff Viterbese-Arezzo di ieri, match vinto dall’Arezzo per 2-0.

Qui tutte le decisioni del Giudice sportivo:

http://www.lega-pro.com/com/1819-293DIV.pdf

Inoltre, secondo il Corriere di Arezzo, il presidente Giorgio La Cava è stato sottoposto ad una tac.

Il direttore sportivo dell’Arezzo Ermanno Pieroni ha tranquillizzato tutti con un post su Facebook: “Messaggio per gli sportivi Amaranto presenti allo Stadio. Il Presidente sta bene, restiamo tranquilli, pensiamo solo a sostenere la squadra. Non cadiamo in eventuali tranelli di provocazioni. Il secondo tempo che dobbiamo ancora giocare, rappresenta per tutti noi un anno di sacrifici. Rimaniamo tranquilli e pensiamo a non fare il gioco degli avversari. Sosteniamo più che mai la squadra nei prossimi 45’ che possono rappresentare il nostro futuro. Vi mando questo messaggio anche a nome del Presidente La Cava che vi saluta tutti! Forza Arezzo!!!”