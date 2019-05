26 maggio: servizio di trasporto pubblico straordinario per disabili

NewTuscia – VITERBO – In occasione delle consultazioni elettorali di domenica 26 maggio, il Comune di Viterbo istituisce un servizio di trasporto pubblico straordinario per persone diversamente abili, o anziani ultrasessantacinquenni con temporanea o permanente invalidità tale da non consentire loro il raggiungimento dei seggi elettorali.

Le persone che necessitano del trasporto sono invitate a rivolgersi, per informazioni e prenotazioni, al Settore Servizi Sociali del Comune di Viterbo, via del Ginnasio n. 1, ai numeri telefonici 0761.348568 e 0761.348569 nei seguenti giorni e orari: venerdì 24 maggio, dalle ore 14,30 alle ore 18,30, sabato 25 maggio, dalle ore 8 alle ore 18 e domenica 26 maggio, dalle ore 7 alle ore 23.