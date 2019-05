20° Sagra della Zucchina in Fiore a Fabrica di Roma

NewTuscia – FABRICA DI ROMA – Dal 21 Giugno al 1°Luglio a Faleri – Fabrica di Roma (VT) l’Associazione Faleri organizza la XXXI° Festa dei SS. Gratiliano e Felicissima e la 20° Sagra della Zucchina in Fiore, una rassegna che unisce le tradizioni culturali con quelle gastronomiche dei prodotti del luogo e dove potrete gustare le speciali fritture negli stand dell’Associazione nei Giardini pubblici in via G. Falcone.

Si inizia il 21 Giugno con l’apertura dei festeggiamenti della Sagra della Zucchina in Fiore fino a domenica 23 ogni sera oltre a gustare le nostre prelibatezze di fritture anche carni alla brace e piatti per tutti i gusti.

Il fine settimana successivo si inizia il venerdì 28 Giugno con la Processione in notturna con trasporto delle Reliquie dei Santi dalla parrocchia fino alla Basilica di Santa Maria in Faleri, chiesa benedettina costruita intorno al 1100 dc. all’interno delle mura della città Falisca nata nel periodo 241 a.C. a seguito del trasferimento del popolo falisco di Falerii Veteres (Civita Castellana) dopo la conquista dei Romani.

Nei giorni successivi, sabato 29 e domenica 30 Giugno sempre a cena nello spazio degli stand la nostre cuoche cucineranno piatti prelibati adatti a tutti i palati e intrattenimento musicale fino a tarda serata, fino alla chiusura delle feste.

Per maggiori informazioni potete consultare la pagina Facebook “Sagra della Zucchina in fiore e Festa dei SS. Patroni di Faleri”