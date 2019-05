Trenta le fontanelle riattivate dal Comune di Assisi

NewTuscia – ASSISI – “Vieni al festival senza plastica, perché una storia fantastica è un mondo con meno plastica”: è questo l’appello lanciato per la seconda edizione di “Birba chi legge – Assisi fa storie”, festival di narrazione per bambini e ragazzi in programma nella città serafica dal 30 maggio al 2 giugno prossimi.

Il Festival, organizzato dall’associazione Birba in collaborazione con il Comune della Città di Assisi e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, coerente con il messaggio di Francesco di Assisi e con il tema del bosco (“Sette volte bosco”), sarà quindi ecosostenibile; l’emissione di CO2 prodotta verrà infatti compensata dalla piantumazione di alberi nel territorio comunale; ed inoltre sarà “plasticless”. Birba, in collaborazione con il Comune di Assisi, Umbra Acque S.p.A., Best Western Italia, Coldiretti Umbria con Terranostra e Campagna Amica e l’Istituto Alberghiero di Assisi, ha previsto infatti una serie di servizi gratuiti per invitare adulti, bambini e ragazzi a venire al festival riducendo al massimo la produzione di rifiuti di plastica, nel rispetto dell’ambiente.

No acqua nella plastica, no alle cannucce e no alle merendine confezionate. Sono questi i “no” che piacciono al festival.

Ecco allora che il 30 e 31 maggio e il 1° giugno, dalle 9.30 alle 11.30, presso lo stand allestito in Piazza del Comune, gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Assisi, in collaborazione con Terranostra e Campagna Amica, offriranno la merenda a tutti i bambini e le bambine delle scuole che parteciperanno al Festival (sono attesi 1.500 ragazzi non solo da Assisi ma da tutta la regione) illustrando loro come mangiare sano e perché usare materiale biodegradabile. Saranno offerti: schiacciata all’olio e.v.o., pane e olio, pane e marmellata, usando solo materiale biodegradabile.

Le borracce, offerte invece dal Comune di Assisi e da Best Western Italia, potranno essere riempite nelle 30 fontanelle della città (una mappa sarà preparata e consegnata ai fruitori per trovarle) oltre che in quella allestita in Piazza del Comune da Umbra Acque S.p.A..

Il 31 maggio e il 1° giugno, dalle 15.30 alle 17.30, gli studenti dell’Alberghiero, guidati dai docenti, e in collaborazione con gli Agrichef di Campagna, proporranno due show-cooking a tema nei quali saranno usati prodotti tipici locali.

Domenica 2 giugno infine, dalle 10.00 alle 11.30, sarà offerta la merenda al pubblico del Festival.

Ma ‘Birba chi legge’ non è solo un festival ecosostenibile e plasticless. Per quattro giorni bambini, ragazzi, famiglie e appassionati di tutte le età si daranno appuntamento ad Assisi soprattutto per ascoltare storie, incontrare autori e illustratori, partecipare a passeggiate, laboratori, seminari, presentazioni, spettacoli di strada e di teatro scoprendo così la meraviglia della narrazione nelle sue molteplici espressioni.

Un festival “rivoluzionario” insomma, che punta alla formazione e all’educazione dei più giovani attraverso la lettura e la narrazione e che guarda al rispetto dell’ambiente e alla ricerca di buone pratiche in materia di salvaguardia del Pianeta e di lotta al cambiamento climatico.

QUI tutto il programma dettagliato: http://www.birbachilegge.it/programma-2019-festival-birba-chi-legge-assisi

Informazioni: www.birbachilegge.it

Hashtag ufficiale #iostoconbirba

