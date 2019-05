Torneo al PalaBoario, due vittorie per la Selecao

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Subito “voce grossissima” gruppo pugnalonistico Selecao nella giornata vernissage del Torneo misto di pallavolo in programma al PalaBoario di Acquapendente. Due vittorie e tre punti incamerati nella medesima sera. Vittoria da due contro la Sas (25-9 / 25-15) e da uno in quanto al terzo e decisivo set contro la Comb. Dopo aver perso il primo 25-16 e vinto il secondo per 25-19 i grigio-rossi si aggiudicano il tie-break decisivo per 15-9.

Giordano Sugaroni