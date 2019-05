Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 23/05/2019

Viterbo

Tempo stabile al mattino con qualche nube sparsa; locali piogge o acquazzoni al pomeriggio in generale esaurimento nelle ore serali. Temperature comprese tra +8°C e +21°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno su tutta la regione e solo qualche nube sparsa; nuvolosità in aumento al pomeriggio con locali temporali sui settori interni, fenomeni più intensi sugli Appennini. Generale miglioramento tra la sera e la notte con cieli sereni o poco nuvolosi.

Italia

Nubi sparse e qualche schiarita al Nord Italia al mattino, con qualche isolata pioggia in pianura prima che al pomeriggio si sviluppino acquazzoni e temporali anche intensi sui rilievi e sui settori centro orientali. Locale instabilità anche in serata e in nottata sulle Alpi e le zone limitrofe. Giornata all’insegna dell’instabilità pomeridiana al Centro, con acquazzoni e temporali sugli Appennini localmente anche di forte intensità. Residui fenomeni in serata mentre nella notte il tempo sarà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Tempo stabile sulle regioni meridionali al mattino, mentre al pomeriggio sono attese precipitazioni anche a carattere di temporale specie sulle zone interne Peninsulari. Fenomeni in esaurimento dalla serata con nubi sparse e schiarite.

Temperature stazionarie o in leggero aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

