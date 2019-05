Otricoli, tre nuovi hot spot per WI FI free

NewTuscia – OTRICOLI – Si estende la rete Wi-Fi free del comune di Otricoli. L’amministrazione rende infatti noto che sono stati attivati in questi giorni altri tre 3 nuovi hot spot che vanno ad integrare quelli già presenti e a potenziare segnale e zone di intercettazione. In particolare, informa il Comune, i tre nuovi punti di connessione vanno a coprire l’area dell’atrio della scuola materna ed elementare e completano la copertura Wi-Fi di via Roma arrivando sino alla zona della statua del Santo Pio di Pietrelcina.

Altra area coperta è quella esterna dell’ex scuola di Poggio di Otricoli con totale copertura del parcheggio confinante e degli impianti sportivi adiacenti. Per connettersi e fruire del servizio, informa sempre il Comune, basta scaricare dal playstore-applestore l’applicazione wifi.italia.it, registrarsi ed accedere.

Per gli iPhone occorrono alcune semplici procedure ulteriori indicheranno l’applicazione da scaricare. Il sindaco sottolinea l’importanza dell’estensione del Wi-Fi libero sia per il normale uso da parte dei cittadini, sia per le attività economiche e commerciali, essendo ormai la rete uno snodo fondamentale anche per il business.