Marco Mengoni rilancia ed esce le date del suo tour autunnale

NewTuscia – FIRENZE . Ieri in occasione del concerto di Firenze, sull’imponente palco del Nelson Mandela forum Mengoni ha annunciato a sorpresa città e nuove date dell’Atlantico Tour 2019. Un segreto grande, enorme per i fortunati presenti che hanno fotografato le tappe sul maxi schermo e le hanno subito condivise sui social. Dopo 25 date e oltre 200.000 spettatori #MengoniLive2019 continua. Dieci date autunnali che vedranno Marco Mengoni e la sua band esibirsi nuovamente in Italia. Calabria e Sicilia tra le sorpresa di queste nuove esibizioni. Perugia, Milano doppia data, Mantova, Conegliano, Pesaro, Firenze, Roma, Reggio Calabria e Acireale. Non mancherà poi una mini tournée di quattro tappe invernali all’estero in Germania, Spagna e Inghilterra. Il viaggio continua, l’attesa è alle stelle e proprio come preannunciato Mengoni ha appena svelato le location delle sue nuove date ma, la corsa ai biglietti avrà inizio il 24 Maggio alle ore 16.

Prosegue impetuoso il #MengoniLive2019, il tour dei palazzetti italiani che sta riscuotendo il tutto esaurito su e giù per l’Italia, questa sera in programma la seconda data a Firenze, dove tornerà poi il 19 Novembre. Tante le sorprese riservate dall’artista ai suoi fan come gli apprezzatissimi flash mob nei centri di Torino e poi Milano e ancora Roma dove ha marciato in compagnia delle bande cittadine. Proprio a Roma il 07 Maggio ha sfilato per un tratto di via del Corso accompagnato dalla banda “Alceo Cantiani”, gli stessi elementi diretti dal M° Fernando De Santis, protagonisti insieme al talentuoso cantante nel video girato nella sua Ronciglione in occasione del lancio del singolo primaverile Muhammad Ali, le cui visualizzazioni su youtube sono quasi a 4 milioni.

Luglio sarà il mese di Fuori Atlantico Tour, cinque live minimali ambientati in location inedite e suggestive italiane, simbolo della conservazione artistica e culturale del nostro bel Paese: Labirinto della Masone a Parma, Teatro Andromeda di Agrigento, Monte Cucco a Perugia, Cava la Beola di Monte Montecrestese a Verbania, Laghi di Fusine a Udine. Location suggestive per un’esperienza immersiva e coinvolgente in cui la musica farà da sottofondo allo spettacolo del paesaggio. Ogni show si preannuncia inedito ed è in perfetta sintonia con l’attenzione all’ambiente riservata da Marco, fiero ambasciatore della campagna Planet or Platistic? Di National Geographic.

STEFANO MARIGLIANI

Mengoni Live 2019 (Maggio date rimanenti)

• 22.05 – Firenze

• 24 e 25 e 26.05 – Verona

• 29.05 – Rimini

• 30.05 – Casalecchio di Reno

Fuori Atlantico Tour (Luglio)

• 14.07 – Labirinto della Masone

• 18.07 – Teatro Andromeda

• 21.07 – Monte Cucco

• 24.07 – Cava la Beola di Monte Montecrestese

• 28.07 – Laghi di Fusine

Atlantico Tour 2019 (Novembre – Dicembre)

• 6.11 – Perugia

• 8 e 9.11 – Milano

• 12.11 – Mantova

• 14.11 – Conegliano

• 17.11 – Pesaro

• 19.11 – Firenze

• 22.11 – Roma

• 26.11 – Reggio Calabria

• 28.11 – Acireale

• 8.12 – Francoforte

• 10.12 – Colonia

• 15.12 – Barcellona

• 18.12 – Londra

