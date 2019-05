Giannini-Gasperini (Fdi): “Risolvere le criticità delle scuole per far crescere Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – “Se è vero che il futuro di un popolo dipende dalla formazione culturale delle nuove generazioni, chiediamoci quali sono stati gli investimenti sulle scuole del nostro territorio, sia per gli aspetti strutturali che per l’implementazione delle innovazioni tecnologiche.

Tutti gli edifici scolastici del comune di Civita Castellana necessitano di interventi per la messa a norma; ricordiamoci gli ultimi eventi sismici e le loro conseguenze. Purtroppo, abbiamo ancora istituti che presentano criticità sotto diversi profili come le scuole Gianni Rodari e Anna Maria Ercolini della frazione Sassacci.

In quasi nessuna delle scuole comunali è possibile usufruire di un collegamento interne t funzionante. Questo rende difficile lo svolgimento del lavoro agli insegnanti ed all’amministrazione scolastica, privati nella maggior parte dei casi dei normali mezzi informatici. Tanto grave allo stesso modo, il rovescio della medaglia in quanto anche gli studenti stessi non dispongono di mezzi idonei, quali ad esempio delle postazioni PC nelle classi, come invece la legge dello Stato richiederebbe. Da qui l’impossibilità di utilizzare la rete e tutte le risorse positive ad essa connesse, per una formazione scolastica valida e funzionale alla preparazione delle giovani menti che siedono sui nostri banchi.

Il nostro auspicio sarebbe che ogni studente del nostro comune potesse essere formato in modo da poter competere con qualunque altro studente italiano e straniero, così da potersi garantire un livello di formazione competitivo che gli permetta di aiutarsi nella realizzazione del proprio futuro. E’ dura pensare di dover accettare che i nostri figli e nipoti si trovino sprovvisti dei giusti strumenti per crescere in una città ormai troppo arretrata su importanti e molteplici aspetti, bisognosa di riacquistare quella fama di cui sarebbe giusto godere considerando le nostre potenzialità e le nostre storiche eccellenze.

Alla luce di questi elementi, saranno gli elettori a giudicare quanto Civita Castellana possa ancora crescere, sotto una guida istituzionale che comprenda l’importanza della tutela delle nostre generazioni presenti e future.

In questo momento in cui siamo chiamati alle urne, siamo nella posizione di favorire un miglioramento, un cambiamento necessario, in primis, per i nostri figli.

Palmira Giannini-Gianluca Gasperini

Candidati consiglieri Fratelli d’Italia – Civita Castellana