Europee, il Vicepresidente dell’Europarlamento Sassoli in Umbria il 23 maggio

NewTuscia – PERUGIA – Giovedì 23 maggio il Vicepresidente del Parlamento europeo David Sassoli sarà in Umbria per alcune iniziative connesse alla campagna elettorale per le elezioni europee. Alle 9 a Gualdo Cattaneo visiterà la storica azienda agricola Farchioni.

Alle 11.30 presso Il Caffè 110 di Perugia, incontrerà esponenti del mondo accademico per un dibattito che verterà sul rapporto fra Europa, università e ricerca. Alle 16 il Vicepresidente parteciperà con il candidato sindaco Giuliano Giubilei ad un’iniziativa sulle elezioni europee presso il Centro Socio-culturale Ponte Valleceppi. All’iniziativa prenderanno parte anche alcuni esponenti dei Sindacati nazionali pensionati di CGIL, CISL, UIL. Alle 18 ad Amelia Sassoli interverrà al dibattito pubblico “Amelia Europa.

Per una nuova Europa” moderato dal segretario del circolo PD Piero Bernardini e Nicolò Pitaro. La visita in Umbria si concluderà alle 20.30 presso il Tennis Club dove sarà ospite di un’iniziativa promossa da Erica Borghesi e Livio Giannini, candidati alle elezioni comunali di Perugia nella lista del PD.