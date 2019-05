De Angelis – Orsomando: “Una vera indecenza a campo di mare. Presenteremo denuncia ”

NewTuscia – CERVETERI- Riceviamo e pubblichiamo.

Da alcune ore abbiamo appreso, come riportato da giornali nazionali, che a causa di sopraggiunti fantomatici fenomeni erosivi (già presenti a dicembre 2018/gennaio 2019 dopo alcuni forti mareggiate) già ben visibili durante i “molteplici” sopralluoghi fatti dagli organizzatori e dal Comune, gli stessi organizzatori del Jova Beach Party stanno valutando e pensando di “riempire di sabbia” l’area parcheggi antistante gli stabilimenti balneari di Campo di Mare consentendo, in questo modo, di allargare ”artificiosamente” l’arenile e/o la spiaggia e, che dir si voglia, infischiandosene delle “dune mediteranee” ivi presenti e di tanto altro ancora. E da dire che, poco prima della citata notizia, sono apparsi su alcuni social dei duri e critici commenti di cittadini all’operato del Sindaco per quanto sta accadendo che fanno ben comprendere come sta evolvendo e degenerando la situazione a Campo di Mare.

Sinceramente, a Noi che l’abbiamo documentato con foto e video e anticipato con un precedente articolo, più che un pensiero ancora irrealizzato aggrappandosi all’ennesima giustificazione di un improvvisa erosione (già presente a dicembre scorso) da parte degli organizzatori del Jova Beach, sembra una irriverente e solida realtà visto che, in questi giorni, l’area parcheggi antistante gli stabilimenti balneari, che ricordiamo essere sottoposta a ristretta vincolistica ambientale e sino a poco tempo fa “intoccabile” (parole dell’Amministrazione), è stata praticamente “stravolta” tra scavi, spianamenti vari e livellamenti vari, pseudo abbattimenti di muretto (teoricamente anche esso intoccabile), non rispetto delle tutelate “dune di sabbia” e della vicinanza di un bene pubblico come l’area protetta “Palude di Torre Flavia” per non parlare poi di traslazioni concessorie su aree demaniali a fruizione pubblica andando a influire sulla riduzione minore al 50% di spiaggia libera e relativo possibile libero accesso e tutto questo sarebbe rispetto per l’ambiente ?

E’ un‘ indecenza perché secondo noi ci sono delle probabili violazioni della normativa vigente e non è possibile che gli enti competenti come la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, le Dogane, il Ministero, la Direzione Demanio, la Regione Lazio e altri assistano senza intervenire e appurare se vi siano le dovute autorizzazioni, siano state rispettate leggi e regole. Ma non è illegale spianare le tutelate “dune di sabbia” ?. Ma non è vietata l’esecuzione di opere di ogni specie, sia provvisorie e sia permanenti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché lo spostamento e la modifica di opere esistenti ? Ma non è vietato trasformare la conformazione dell’lido del mare ?

Ma non doveva essere un concerto sulla spiaggia disponibile di cui si era già presa visione ? Non è che per caso state trasformando l’area parcheggi facendola diventare un prolungamento della spiaggia per allestire un secondo villaggio, dove potrebbero essere venduti spazi commerciali e pubblicità, gestito da un ‘Associazione ?. E poi, scusate ancora, ma trasformando il tutto in un’unica spiaggia non state stravolgendo il regime di concessioni demaniali esistenti e il Piano Utilizzazione Arenili ancora in essere ?. Siccome ci sono anche altre cose che non quadrano non ci rimane che presentare l’ennesimo esposto-denuncia e invitare gli Enti competenti ad intervenire per le opportune verifiche.

N.B. ….e non abbiamo parlato della situazione uccello ”Fratino” di questi giorni che, visti i lavori in corso, piuttosto che un nido avrà scelto di costruirsi un “villino”…..

Aldo De Angelis

Consigliere Comune di Cerveteri

Legalità e Trasparenza

Salvatore Orsomando

Consigliere Comune di Cerveteri

Forza Italia