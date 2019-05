Civita Castellana, il candidato Sindaco Tonino Zezza sarà presente al confronto in piazza Matteotti come programmato

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il comitato elettorale per Tonino Zezza sindaco smentisce categoricamente che il candidato sindaco Tonino Zezza abbia rifiutato di fare un confronto pubblico in piazza Matteotti.

Tonino Zezza ha accettato questo confronto firmando una apposita dichiarazione che è nelle mani di Claudio Parroccini, promotore del confronto.

“Domani sera alle 18 – conferma Tonino Zezza – sarò in piazza Matteotti come stabilito, per il confronto programmato”.

Comitato Elettorale Tonino Zezza Sindaco