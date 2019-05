Amelia, previsto sabato arrivo in città di Amelia Cavarzan

NewTuscia – AMELIA – Giungerà in città sabato prossimo, nel pomeriggio, Amelia Cavarzan, partita in bicicletta dal Veneto, esattamente dalla città in provincia di Belluno che porta il suo stesso cognome, per arrivare in Umbria e fare l’ultima tappa nella città che si chiama come lei.

La giovane sportiva ha percorso 760 chilometri in sella alla sua bici per unire due località che messe insieme danno il suo cognome e il suo nome. Amelia verrà ricevuta dal sindaco in municipio alle 15 insieme alle altre autorità comunali e al gruppo Sbandieratori città di Amelia. Ad accompagnarla una squadra di ciclisti che si unirà a lei a Todi, penultima fermata prima di giungere nella città del Germanico.

Amelia Cavarzan ha percorso in 15 giorni quasi mezza Italia, ha fatto 14 tappe ed ha pedalato su un dislivello di 6mila e 800 metri. In Umbria ha toccato anche Gubbio, Perugia, Foligno e Assisi. Il sindaco ha affermato che il progetto della ragazza veneta è stato molto apprezzato sia a livello istituzionale che cittadino e che quindi la Cavarzan verrà accolta idealmente da tutta la comunità amerina.