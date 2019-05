Al quartiere Santa Barbara “costretti a camminare in mezzo alla strada”

NewTuscia – VITERBO – Prima o poi bisognerà trovare una soluzione a tutto questo. Questa è la normalità ogni giorno e anche ad ogni minimo evento sportivo al Campo Scuola. Tratto di Via Campo Scolastico, strada priva di marciapiede e dove i pedoni sono costretti a camminare in mezzo la strada tra le autovetture che procedono, visto il restringersi della carreggiata, anche in senso opposto.

Qui oltre ai visitatori e agli atleti delle varie discipline ch…e giustamente usufruiscono degli impianti, c’è anche il transito di comuni sportivi, ciclisti, gli stessi residenti tra cui anziani, mamme col passeggino, invalidi che vanno a fare le varie commissioni e raggiungere Strada Teverina.

Anni fa, visto le nuove costruzioni e l’impossibilità dei residenti di procedere in sicurezza ,sul lato sinistro, furono tagliati tutti i pini per il progetto di un marciapiede mai realizzato.

Gruppo Quartiere Santa barbara Viterbo