Acquapendente, Memorial giovanile calcistico “Paris-Socciarelli”

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Sotto un cielo che minaccia costantemente pioggia, arrivano i primi verdetti parziali nella sessione aquesiana del Memorial giovanile calcistico “Paris-Socciarelli” Grazie ad un poker-reti di Andrea Pigato (7° e 9° primo quarto, 5° secondo quarto ed 8° terzo quarto) il Tuscania Categoria Pulcini 2010 supera nel Girone B l’ASD Alfina ed approda alle semifinali da prima del Girone. Piccola consolazione umbra al 12° primo quarto grazie a Manuele Leandri. Seppur con percorsi differenti, nel Girone B Categoria Esordienti 2008 Real Azzurra e Pitigliano raggiungono la medesima fase ad eliminazione diretta con una giornata di anticipo. I locali travolgono per 10-0 l’Onano. Gran protagonista Alessandro Bellavita con un poker di reti (13° primo quarto, 4° e 15° secondo quarto e 13° terzo quarto), seguito a ruota dalle doppiette di Tommaso Barbini (5° e 6° secondo quarto) e di Filippo Paolini (10° e 12° terzo quarto).

Gioie anche per Michele Pellegrini (15° primo quarto) e Lorenzo Sabbatini (3° terzo quarto) su imbeccate di Dragos Nechitonae che, dopo aver esordito con una rete nel primo match, veste i panni per l’occasione di assist.men di lusso. Partendo un pochino svogliati, i toscani fanno fare una bella figura per almeno dieci minuti all’Indomito Bolsena. Spetta ad Edoardo Poscia ad inaugurare i tre punti vittoria al 4° del secondo quarto. Seguito a ruota dieci minuti dopo da Matteo Stefani ed all’ultimo minuto da Matteo Dionisi. La rete dei lacuali per il 3-1 finale viene messa a segno nel secondo minuto di recupero del terzi quarto da Francesco Natali. Spetta ad Ettore Palumbo (tripletta per lui al 1°, al 2° ed al 13° del secondo quarto) trascinare i Pulcini 2010 Real Azzurra alla vittoria riscossa per 5-0 contro l’Orvieto Fc dopo il passo falso iniziale (sconfitta per 6-2 contro il Viterbo FC-SC). A corollario in questa gara valida per il Girone B le reti di Flavio Cerquetelli all’11° del primo quarto e di Gabriele Olivi al quarto minuto del terzo quarto. Splendidi protagonisti nella Categoria Primi calci 2012-2013 i toscani della Fonte Belverde (nel 10-2 all’ASD Alfina in rete per ben cinque volte Jacopo Rocchi seguito a ruota dal poker di Ryan Ceccomori e dalla rete singola di Leonardo Toccaceli e doppietta umbra di Riccardo Teti). 5-5, infine, nel Girone A tra Orvieto FC e Romeo Menti. Per gli orvietani tripletta di Riccardo Candeori e doppietta di Lorenzo Canaparo. Per i portacolori di Allerona cinque reti di Flavio Giorgietti.

Giordano Sugaroni