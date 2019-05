Tarquinia, chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Celli

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Con noi nessuno sarà lasciato indietro”. Lo afferma il candidato sindaco Sandro Celli che festeggerà la chiusura della campagna elettorale il 23 maggio. Lo farà alla palestra Star dance di Tarquinia, in via Enrico Fermi, dalle 20, con i candidati delle liste civiche “Democratici per Tarquinia”, “Impegno sociale” e “Tutti per Tarquinia”, i membri del comitato elettorale e le tantissime persone che, in queste settimane, hanno voluto impegnarsi per sostenere una coalizione di centro sinistra ampia e inclusiva.

“L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini tarquiniesi – afferma Celli -. Io credo che la città in questo momento abbia bisogno di energia e determinazione per cercare di uscire da questa brutta crisi e tornare a offrire opportunità di lavoro. Ma credo anche che abbia bisogno di competenza, affidabilità e credibilità per gestire il quotidiano. Come amministratore ho vissuto momenti difficili e momenti esaltanti. Ho realizzato tantissime cose buone ma commesso anche sbagli che vanno riconosciuti e sui quali con intelligenza ed umiltà cercare di crescere e migliorare. Ogni amministrazione sarà sempre caratterizzata dal modo di essere di chi la guida e mi propongo innanzitutto di gestirla, se dovessi essere eletto, nel modo più condiviso possibile con la città. Il mio impegno totale è la mia promessa più grande. Mantengo sempre le promesse”.

Comitato elettorale Sandro Celli sindaco