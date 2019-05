Studentessa Alice Bastianelli dell’IIS Cardarelli selezionata dalla Normale di Pisa

NewTuscia – TARQUINIA – Come ogni anno la Normale di Pisa ha condotto una selezione nazionale degli alunni meritevoli per una settimana gratuita di frequenza ai corsi di Orientamento presso la prestigiosa Scuola Normale Superiore.

“La nostra brillante studentessa Alice Bastianelli della 4 Liceo Classico è stata ammessa a partecipare gratuitamente al Corso di Orientamento della Scuola Normale Superiore di Pisa che si terrà nel periodo estivo a San Miniato.- riferiscono dall’IIS Cardarelli – Alice è fra gli studenti selezionati da una commissione della Scuola Normale Superiore scelti fra i candidati segnalati da numerosi istituti scolastici: tutti giovani studenti della Quarta Superiore con media dei voti altissima e grandi motivazioni. I corsi di orientamento della Normale sono periodi di una settimana ciascuno durante i quali le studentesse e gli studenti più brillanti d’Italia vengono invitati ad assistere a un programma intenso di lezioni e incontri tenuti da docenti universitari, dottorandi ed esponenti del mondo delle professioni, su uno spettro molto ampio di discipline.

Obiettivo dei corsi è dare a studenti e studentesse delle scuole superiori la possibilità di vedere in anteprima il mondo universitario e farsene un’idea più precisa e più diretta. Questo aiuta i futuri universitari e le future universitarie a fondare le proprie scelte su basi più solide. In un dialogo sempre aperto e libero, i partecipanti visitano la frontiera futura della ricerca scientifica, guidati dagli studiosi e dalle studiose più affermati nei rispettivi campi. Ad Alice vanno i complimenti del Dirigente scolastico Laura Piroli, della Referente dell’Orientamento in uscita Caterina Marano e di tutta la comunità scolastica dell’Istituto Cardarelli di Tarquinia.