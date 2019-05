I ragazzi speciali di Juppiter in bicicletta per la vita

NewTuscia – VITERBO – “Life- in marcia per la vita” è un avventura , uno stile di vita, una maniera diversa di mettersi in gioco e di sensibilizzare le persone ai temi importanti del disagio giovanile e della tossicodipendenza .

Promossa dall’Associazione Sport e Comunità l’iniziativa arriva nella Tuscia dove incontra i ragazzi speciali dell’Associazione Juppiter, sono loro infatti i protagonisti di questa tappa, le parole d’ordine della giornata, la vita, quella vera, la natura, la precarietà, la libertà.

Sono partiti di buona lena e con lo zaino in spalla a bordo di 8 bici, ad aspettare la carovana nella sua prima tappa in zona palazzi di vetro, Pietro Nocchi, presidente della provincia di Viterbo e Daniela Donetti direttore generale della Asl, saluti di rito ed in bocca al lupo anche da parte dell’amico Questore di Viterbo Massimo Macera e si riparte in direzione Marta per costeggiare il lago di Bolsena fino a Capodimonte, alle 16 in comune ancora un ultimo saluto di Giovanni Arena sindaco di Viterbo e di Antonella Sberna assessore ai servizi sociali.

“Questo tipo di esperienze sono le nostre radici – dice Salvatore Regoli presidente di Juppiter e Vice presidente di sport e comunità – da sempre una delle risposte più concrete che Exodus di cui Juppiter fa parte ha messo in campo con questi ragazzi è quella della precarietà e dell’avventura, dice don Mazzi, il nostro capo, che “un pallone ha salvato più ragazzi di ogni tipo di specialista”, per questo lo sport è una delle nostre ruote e l’avventura rappresenta per noi una vera e propria parola d’ordine”

Mettersi in marcia per cambiare se stessi e lo sguardo di chi si incontra, imparare il senso della fatica e la bellezza di ritornare alle cose semplici, all’essenzialità, tutto questo è la carovana, un cammino che si fa insieme per ritrovarsi, un’avventura unica in marcia per la vita.

L’esperienza fa parte del progetto Edusport finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport