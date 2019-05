“Made in Terni” protagonista: un Mini Master come volano per l’internazionalizzazione delle nostre imprese

NewTuscia – TERNI – Prenderà il via il 23 maggio prossimo presso la sede della Camera di commercio di Terni, un percorso formativo di 28 ore riservato alle imprese potenziali esportatrici o esportatrici occasionali che vogliono rafforzare la loro presenza sui mercati esteri.

Si tratta di cinque incontri formativi sulle principali tematiche dell’internazionalizzazione d’impresa, organizzati in collaborazione con Promos Italia, con l’obiettivo di approfondire gli argomenti chiave per approcciare in maniera consapevole e strutturata i mercati esteri e competere nel panorama internazionale.

“L’iniziativa si inserisce nel “Progetto SEI – Sostegno all’export delle PMI – spiega il Presidente della Camera di commercio di Terni, Giuseppe Flamini – finalizzato a garantire una crescita consistente del numero delle imprese che esportano, formare ed avviare all’export nuove imprese, anche sfruttando la leva del digitale. Le aziende del nostro territorio costituiscono senza dubbio una parte importante del Made in Italy, ed è compito della Camera di commercio contribuire alla loro crescita per renderle sempre più formate, consapevoli e competitive nei mercati internazionali”.

Docenti esperti analizzeranno con gli imprenditori partecipanti diversi argomenti quali: le strategie di investimento nei mercati internazionali, il marketing internazionale ed il web marketing per l’internazionalizzazione, la contrattualistica, i trasporti, gli strumenti di pagamento e di finanziamento e la gestione del rischio.

Per informazioni: http://www.tr.camcom.gov.it/latest-news/1814-sostegno-all-export-delle-pmi-percorso-formativo-mini-master-in-internazionalizzazione-d-impresa.html