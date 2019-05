Gran finale per la stagione dell’improvvisazione teatrale perugina

NewTuscia – PERUGIA – Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 24 e sabato 25 maggio, al Teatro di Rebecca di Perugia, gli ultimi imperdibili spettacoli della stagione dell’improvvisazione teatrale organizzata a cura dell’Associazione Voci e Progetti.

Anche se la primavera temporeggia, l’Associazione Voci e Progetti di Perugia non ritarda i suoi consueti appuntamenti con l’improvvisazione teatrale e si appresta a chiudere la stagione con un finale strepitoso. Due serate completamente dedicate all’ improvvisazione teatrale, Venerdì 24 e Sabato 25, arricchiranno il prossimo weekend di maggio con emozioni e divertimento, con ben tre spettacoli originali, assolutamente da non perdere, al Teatro di Rebecca di Perugia alle ore 21.

La prima delle due serate, venerdì 24 maggio, vedrà sul palcoscenico del Teatro di Rebecca ben due spettacoli nella stessa sera: “In My Shoes” e “Follow Me” due produzioni firmate Voci e Progetti.

“In My Shoes” con la regia di Mariadele Attanasio, è uno spettacolo sulla diversità di genere, con personaggi che interpretano i differenti ruoli e gli stereotipi di genere con l’espediente dello scambio di ruolo, tanto caro alle commedie americane. Per citare alcuni esempi, Freaky Friday (del 1976 e del 2003), Nei panni di una bionda (1991) oltre a pellicole nostrane quali: Papà diventa Mamma (1952) o al più recente Moglie e Marito (2017). Il tutto condito con il montage cinematografico e il ritmo narrativo tipico della commedia.

“Follow Me” con la regia di Renato Preziuso si svolge come un piano sequenza teatrale nel quale si alternano storie appassionanti e curiose. La struttura, semplice sulla carta, prevede l’utilizzo di svariati strumenti narrativi e tecnici. La narrazione, non sempre lineare, può portare in ambiti inaspettati, irreali, oppure a scene che hanno un forte impatto visivo.

La serata di chiusura della stagione teatrale porterà sabato 25 maggio, sempre sul palco del Teatro di Rebecca, tutta l’energia degli allievi della scuola di Voci e Progetti con i saggi di fine anno, dando vita ad “Improhappening”, ovvero la festa dell’improvvisazione teatrale ad ingresso libero.

La rassegna, organizzata con il patrocinio del Comune di Perugia, è un modo per concludere, prima dell’estate, una lunga stagione ricchissima di appuntamenti dedicati all’improvvisazione teatrale, caratterizzata dalla varietà delle proposte, dall’originalità dei progetti e da una serie di eventi volti ad aumentare la qualità delle proposte culturali presenti nel panorama perugino.

Per seguire tutti gli eventi in programma: www.vocieprogetti.it .

Venerdì 24 Maggio : Ingresso intero: € 10,00 – Ingresso ridotto € 8,00 (ha diritto al biglietto ridotto chi prenota on-line entro le ore 18:00 del giorno dello spettacolo)

INFO E PRENOTAZIONI: www.vocieprogetti.it – +39 347 6518028 – info@vocieprogetti.it

Voci e Progetti – Via Morettini, 57/A (Zona Settevalli).