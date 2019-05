Cartellone eventi estate viterbese, online avviso pubblico

NewTuscia – VITERBO – Per le iniziative che avranno luogo durante il periodo 20 giugno-20 agosto 2019

Calendario estate viterbese, online l’avviso pubblico per la selezione di eventi temporanei aventi natura culturale, sportiva, di intrattenimento e di promozione della città. Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12 del prossimo 31 maggio. Le iniziative dovranno riguardare il periodo che va dal 20 giugno al 20 agosto 2019. L’avviso pubblico ha il fine di consentire la corretta pianificazione, programmazione e regolamentazione delle attività artistiche, culturali, sportive, di intrattenimento e di promozione del territorio. Tutti gli eventi che verranno inseriti nel cartellone “Vivi Viterbo 2019” otterranno il patrocinio non oneroso della città di Viterbo e verranno pubblicizzati sul sito istituzionale del Comune, sul portale turistico della città di Viterbo e sui social network gestiti dall’ente.

“Torna il cartellone dell’estate viterbese – ha sottolineato l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis -. Attraverso questo avviso pubblico si arriverà a un calendario di eventi che caratterizzeranno l’estate della nostra città, da giugno ad agosto. Il cartellone con le varie iniziative sarà anche un ottimo strumento di promozione, da veicolare attraverso i canali tradizionali e quelli più innovativi come i social. È giusto che Viterbo abbia un cartellone dell’estate. Un contenitore che racchiuda e promuova le iniziative che offre la nostra città. Per i viterbesi che restano e per i turisti che scelgono Viterbo come meta delle loro vacanze”.

La versione integrale dell’avviso pubblico con tutte le informazioni circa i requisiti dei soggetti promotori e dei progetti, le tempistiche e le modalità di presentazione delle proposte, unitamente alla scheda di proposta, è scaricabile dal sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione Albo pretorio, oppure sezione Settori e Uffici > Settore III – Cultura – Turismo – Sport – Pubblica Istruzione – Patrimonio > Avvisi pubblici cultura turismo e sport (http://www.comune.viterbo.it/viterbo/index.php/bandi-e-gare/bandi-di-gara/atti-amministrazioni-enti/avvisi-pubblici/avvisi-pubblici-cultura-turismo-sport/2252-calendario-estate-viterbese-2019).