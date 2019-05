Serie DF, La Vbc Polistampa eliminata da Anagni

NewTuscia – VITERBO – La Vbc Polistampa torna da Anagni con una sconfitta e deve dire addio per questa stagione alla possibilità di salire in serie C. La squadra di casa scende in campo determinata da subitoa chiudere i giochi e si aggiudica i primi due parziali, quelli che significano il passaggio del turno (25/13 25/16). Solo nel terzo set le ragazze allenate da Francesco Rita riescono ad entrare in partita. Il match si accende e il parziale termina in favore delle viterbesi (22/25). Poi di nuovo le padrone di casa protagoniste (25/16).