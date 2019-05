Maltempo, Palozzi: “Disagi per romani a causa inefficienze Raggi”

NewTuscia – ROMA – “Nuova pioggia e soliti problemi alla viabilità. Ormai, nella sgangherata Roma della sindaca Raggi, i disagi causati dal maltempo non fanno più notizia. Come riportato dalla stampa, infatti, in queste ore si sarebbero registrate molteplici criticità infrastrutturali sulle strade del centro storico e della periferia della Capitale.

A dimostrazione che la manutenzione e la programmazione, portate avanti dall’amministrazione grillina, risultano purtroppo aleatorie e insufficienti. Per i cittadini romani, dunque, oltre il danno ecco pure la beffa: un governo comunale inadeguato e servizi pubblici al minimo storico”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Adriano Palozzi.