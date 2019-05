Invio telematico dei corrispettivi: un incontro per capire come trasformare l’obbligo in opportunità

NewTuscia – VITERBO – Il prossimo 3 giugno, a partire dalle ore 15, Confartigianato Imprese di Viterbo organizza, in collaborazione con Conto-Graph srl di Viterbo, un seminario gratuito dedicato a tutti i commercianti ed artigiani sulle ultime novità relative alle opportunità legate al tema dell’invio telematico dei corrispettivi 2019. Dal 1° luglio 2019, infatti, scatterà l’obbligo di trasmissione telematica per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro; per tutti gli altri contribuenti, invece, si partirà dal 1° gennaio 2020.

Le principali novità delle nuove disposizioni riguardano una nuova procedura web, fruibile anche da dispositivi mobili, per memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri; le informazioni relative allo stato dei registratori telematici messe a disposizione anche degli intermediari abilitati, quando e se appositamente delegati; la certificazione della conformità dei processi amministrativi e contabili adottati a cura degli iscritti al registro dei revisori legali; l’inserimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, quali intermediari per specifiche e limitate attività di trasmissione telematica.

Durante il seminario si parlerà di sistema personalizzato di analisi gratuita specifica per ogni settore di attività, così da verificare se conviene aggiornare o sostituire il proprio registratore di cassa; ci saranno accenni alla normativa, agli obblighi, al funzionamento e alla scelta dello strumento più idoneo. Si parlerà, inoltre, dello stop alle ricevute cartacee e delle nuove regole di gestione e degli adempimenti del registratore telematico.

Chiunque fosse interessato a partecipare può scaricare sul sito di Confartigianato Imprese di Viterbo la scheda di interesse, compilarla e inviarla via mail a info@confartigianato.vt.it o allo 0761-337920. Per informazioni: 0761-33791.