Elezioni all’Unitus: tutti i risultati

NewTuscia – VITERBO – Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi dell’Università della Tuscia. Urne aperte il 14 e il 15 maggio scorsi.

Chiamati a votare 8.053 aventi diritto. Come negli anni passati l’affluenza non è stata alta. Ha sfiorato il 17%. Due le liste proposte: “Lista Università dello Studente” e “Lista Regeneration Unitus”.

E’ stata la prima a ottenere maggiori consensi. Per il Senato Accademico ha avuto il 66,50% dei consensi; per il Consiglio di Amministrazione il 66,27% ; per il Nucleo di Valutazione il 61,8% e per il Comitato per lo sport universitario il 77,90%. La “Lista Regeneration UNITUS” ha ottenuto il 21,65% per il Senato Accademico; il 22,60% per il Consiglio di Amministrazione e il 25,96% per il Nucleo di Valutazione. Nessuna candidatura era presente per il Comitato per lo sport universitario. Il risultato delle votazioni consente solo alla “Lista Università dello Studente” di inviare propri rappresentanti in tutti e 4 gli organi dell’Università della Tuscia. Nessun rappresentante invece per La “Lista Regeneration UNITUS”. I risultati sono ora al vaglio della Commissione Elettorale che dovrà dichiarare ufficialmente i nomi degli eletti.