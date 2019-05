Comitato Elettorale per Franco Caprioli Sindaco : disponibili per ulteriore confronto pubblico tra i candidati alla carica di Sindaco

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. Da un candidato consigliere di una lista concorrente, ci è stata recapitata una lettera con oggetto “Richiesta delimitazione porzione di piazza Matteotti con contestuale permesso di suolo pubblico per confronto pubblico tra i candidati alla carica di Sindaco per le prossime elezioni amministrative”, fissato per il 23 Maggio 2019 alle ore 17, dove si richiede anche la sottoscrizione del Candidato Sindaco Franco Caprioli.

Tale richiesta è stata redatta senza aver concordato né una data, né le modalità del confronto.

Ci chiediamo:

– chi ha preso questa iniziativa?

– chi sarà il moderatore?

– da chi saranno poste le domande ai candidati?

– come sarà garantita la trasparenza e l’imparzialità del confronto?

La suddetta lettera è datata 17 maggio 2019, lo stesso giorno in cui si è svolto l’incontro dei candidati sindaci presso l’Aldero Hotel, dove hanno partecipato tutti ad eccezione del candidato Parroccini, il quale ha dichiarato di non essere stato avvisato circa lo spostamento della data dell’evento. Tra l’altro, un comunicato stampa della redazione di Viterbo News 24, organizzatrice del confronto sopraccitato, lo ha energicamente smentito sui presunti motivi della sua mancata partecipazione.

Anche non condividendo il metodo utilizzato, ci rendiamo disponibili a un eventuale ulteriore confronto ma dopo aver concordato comunemente sia la data sia le regole del confronto stesso in quanto non siamo disponibili ad iniziative eterodirette.