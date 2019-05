Battistoni, maltempo: “È necessario creare un fondo di ristoro ad hoc”

NewTuscia – VITERBO – “Continua l’ondata di maltempo fuori stagione, portando con sé numerosi danni alle semine primaverili, che, quando già seminate sono affogate dall’acqua e quando no, con i campi allagati e inaccessibili. Inoltre, anche il settore dell’apicoltura sta soffrendo, poiché le forti piogge hanno impedito le fioriture e di conseguenza la produzione di miele.

Continuo a riportare questa emergenza all’attenzione del Governo, affinché si prenda coscienza del fatto che non ci troviamo più, purtroppo, di fronte ad una situazione eccezionale, pertanto, c’è la necessità di creare un fondo di ristoro ad hoc, ad integrazione dei fondi regionali, che possa rappresentare una soluzione per le tante imprese agricole colpite irreparabilmente dal maltempo. L’agricoltura sta affrontando un momento delicato e non possiamo permetterci di far sentire abbandonati i nostri agricoltori”.

Così in una nota, il Senatore Francesco Battistoni, Capogruppo Forza Italia Commissione Agricoltura Senato e Responsabile Dipartimento nazionale Agricoltura Forza Italia