Argento dell’Asd Palio di Vico nel Gozzo Nazionale

NewTuscia – RONCIGLIONE – Le acque del mare di Taranto si sono tinte di rossoblu durante lo scorso weekend. A portare in alto i colori di Ronciglione sono stati i ragazzi dell’ A.S.D. Palio di Vico, che nel Gozzo Nazionale organizzato dalla Polisportiva Vogatori Taras hanno conquistato un argento nella finale di sabato 18 maggio a Taranto.

Nel loro debutto, gli atleti ronciglionesi hanno regalato al loro paese una medaglia d’argento che ha emozionato tutti, conferendo prestigio nazionale al Palio di Vico.

L’equipaggio – composto da Coppola, Leoni, D’Auria, Stella, Petruccelli – ha disputato la finale contro l’Urania di Genova, nella gara di Gozzo 4+timoniere (competizione federale valida per la classifica nazionale).

Ad ottobre l’A.S.D. Palio di vico tornerà a Taranto per la seconda volta al “Trofeo del Mare”, organizzato dalla Marina Militare, consolidando così il rapporto instaurato con la città pugliese che apre anche nuovi orizzonti in vista del Palio di Vico 2019.

Così la squadra del Palio di Vico ha commentato questa esperienza nella sua pagina ufficiale: “Correre per i colori di Ronciglione è sempre molto motivante e regala grandi soddisfazioni. Pian piano anche nel resto d’Italia cominciano a conoscere il nostro paese, il nostro Palio ed il lago di Vico. Nella sesta edizione del Palio ospiteremo molti degli amici conosciuti durante le trasferte per condividere con loro la bellezza della festa di Vico. Grazie alla Polisportiva Vogatori Taras, nostri grandi amici, per averci invitato e per aver organizzato questa stupenda giornata di gare, grazie di cuore. Un plauso a tutti i nostri avversari ed ai campioni Italiani dell’Urania di Genova, ancora palesemente troppo forti per essere insidiati, uno spettacolo di equilibrio, tecnica e potenza dalla quale imparare con grande umiltà”.

A complimentarsi con la delegazione ronciglionese a Taranto anche il vicesindaco e assessore allo Sport, Sesto Aramini Vettori: “La nostra amministrazione si unisce ai festeggiamenti dei ragazzi, che con questa medaglia hanno riempito di orgoglio tutto il paese, portando in alto i nostri colori ed il Palio di Vico. Una realtà, quella ronciglionese, sempre più conosciuta ed apprezzata a livello nazionale, anche attraverso lo sport”.

L’appuntamento è dunque a luglio, dal 25 al 28, con la nuova edizione del Palio di Vico, che promette di essere esplosiva.