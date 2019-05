Vespa Club Viterbo: a Ronciglione il 16° Motogiro della Tuscia

NewTuscia – RONCIGLIONE – Il Vespa Club Viterbo con il Patrocinio dei Comuni di Ronciglione e Carbognano indice per domenica 19 maggio 2019 a Ronciglione il 16° Motogiro della Tuscia.

La manifestazione, riservata agli scooter di marca Piaggio, valida come 6a Prova del Campionato

Italiano Rievocazione Storica Vespa e come 5a Prova del Campionato Regionale Umbro Laziale Vespa; assegna il 3° Memorial “Roberto Celestini”, storico pluri-campione viterbese nella specialità recentemente scomparso.

I concorrenti provenienti da tutta Italia a bordo delle loro vespe, recenti o ricercatissimi esemplari d’epoca, si ritroveranno sulla via Roma, al centro di Ronciglione, per cimentarsi poi in una prova di abilità a Piazza Mancini prima di avviarsi in direzione del Lago di Vico, di cui compieranno il periplo.

Dopo aver superato un controllo a timbro in località La Bella Venere, torneranno a Ronciglione per un’altra prova di abilità in Piazza Mancini.

Dopo la conclusione della seconda prova di abilità, si avvieranno verso Carbognano dove dovranno superare un altro controllo a timbro; successivamente torneranno a Ronciglione dove all’arrivo, in Piazza Principe di Napoli dovranno superare la terza prova di abilità.

Subito dopo si svolgerà la premiazione nella sala consiliare del Comune di Ronciglione alla presenza delle Autorità locali.

A conclusione della giornata tutti si ritroveranno per una allegra conviviale in un noto ristorante in località Fontevivola.

Vespa Club Viterbo

Il Presidente

Domenico Palazzetti