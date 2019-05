Il Movimento 5 Stelle a Viterbo con le associazioni in una manifestazione per dire “No” ai circhi con animali

NewTuscia – VITERBO – Il M5S Viterbo con varie associazioni animaliste tra cui AEOPC FAVL VITERBO, MIFIDO DI FIDO, MUSI SERENI, premettendo che l’iniziativa non ha nessuna velleità politica, ma solo amore per gli animali, invita tutti: cittadini, politici e altre associazioni a partecipare al flashmob che si terrà sabato 18 Maggio alle ore 17:00 a piazza del plebiscito per dire NO ai circhi con animali, NO allo sfruttamento animale, il benessere degli animali è una lotta di civiltà e noi tutti insieme la perseguiremo con ogni mezzo.

