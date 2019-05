Erbetti: “Viene da chiedersi se la senatrice Bernini sia pluri distratta”

NewTuscia – VITERBO – Apprendiamo da testate giornalistiche locali che, durante la sua visita di ieri 16 maggio per promuovere la candidatura di Antonio Tajani alle Europee, la Presidente dei Senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, avrebbe usato parole poco lusinghiere verso la Sindaca di Roma “Virginia Raggi è una pluri incapace”.

Viene da chiedersi però se la Senatrice non sia però pluri distratta, perché se si fosse soffermata a considerare l’operato dell’amministrazione Arena, del suo stesso schieramento politico, avrebbe sicuramente taciuto.

Ecco cosa sanno fare I pluri capaci della giunta Arena: Bilancio preventivo: Lettera di richiamo del Prefetto per non essere stato redatto nei tempi previsti dalla legge. Rendiconto di gestione: Lettera di richiamo del Prefetto per non essere stato redatto nei tempi previsti dalla legge. Appalto gestione rifiuti: Bando di gara non redatto prima della scadenza del precedente, costretti a prorogare prima per 6 mesi, attualmente è in atto una proroga di fatto in quanto anche l’appalto ponte non è stato ancora assegnato…e chissà quando verrà fatto quello definitivo. Nel frattempo la città è piena di immondizia.

Centro Storico e quartieri periferici: incapacità di mantenere il decoro nelle aree pubbliche generando degrado e malcontento fra i cittadini. Parcheggio selvaggio, erba ovunque, e pavimentazioni saltate. Fra i molti altri esempi il completo abbandono del quartiere Santa Barbara: erba alta, tombini otturati, sosta selvaggia, dossi artificiali dilaniati, viabilità assurda. Piano del commercio: realizzato male, in fretta e con numerosissime lacune. Come affermato anche da molti Consiglieri di Maggioranza.

Settore Patrimonio: alienazione (disponibilità alla vendita) della ex Chiesa dove si svolgono le prove di portata dei Facchini. Per la Giunta è un magazzino di poco valore. Che dire poi dello stadio Rocchi? Nessuno sa di chi è! Interrogazioni senza risposte perché non si trovano i documenti.

Si potrebbe continuare a lungo. Questi sarebbero i pluri-capaci per la Senatrice Anna Maria Bernini? Senatrice, che ne dice di guardare un po’ più in casa propria prima di criticare l’operato dell’attuale sindaco di Roma? Forse senatrice lei è solo pluri-distratta…

Massimo Erbetti

Movimento 5 Stelle Viterbo