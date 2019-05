Domenica 19 maggio festa dei Santi Martiri di Orte con le ghirlande di fiori sui portali e sui balconi

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – La Pro Loco Orte, in collaborazione con il Comune di Orte, l’Ass.ne Culturale The Grove, l’Ass.ne Veramente Orte e l’Ente Ottava Medievale presenta i festeggiamenti in Onore dei SS. Martiri.

La giornata del 19 maggio, terza domenica di maggio è dedicata, secondo la tradizione nata tra il 1638 e il 1651, alla festività dei Santi Martiri, comprotettori, con Sant’Egidio, della città di Orte.

Programma Sabato 18 Maggio:

Ore 18.00: Spettacolo teatrale “Allodola di Dio” di e con S. De Majo, violino Gustavo Gasperini, pianoforte, tromba e voce Fabrizio Longaroni – Piazza Belvedere

Ore 21.00: Solenne Processione per le vie del Centro Storico

Ore 00.00: Musica live: SOODORES in concerto – Piazza Belvedere

Domenica 19 Maggio:

Ore 07.00: L’alba della domenica sarà salutata da colpi oscuri – Centro Storico

Ore 11.30: Solenne Messa in Cattedrale – Chiesa di S. Maria Assunta

Ore 18.30: Concerto dei “Santissimi Martiri” della Banda Musicale Città di Orte, diretta dal Maestro Prof. Armando Fiabane – Piazza della Libertà

Ore 19.30: Estrazione della Tombola dei “Santissimi Martiri” – Montepremi € 1.000 – Piazza della Libertà

Ore 21.30: Musica live: ADIKA PONGO in concerto, con la speciale partecipazione di ALAN SORRENTI ! – Piazza della Libertà

Ore 23.30: Estrazione Lotteria dei “Santissimi Martiri” con ricco montepremi – Piazza della Libertà

Ore 00.00: Grandioso spettacolo pirotecnico a cura di “Fireworks Colonnelli” – Piazza della Libertà

Prenotazioni posti a sedere per il concerto presso l’ufficio turistico nei giorni 16 e 17 Maggio, dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

info: prolocoorte@gmail.comlink evento: https://m.facebook.com/events/444672222743629?ti=icl

Il culto dei Santi Martiri di Orte risale alla riscoperta archeologica delle catacombe dei martiri cristiani che a partire dal XVII secolo ebbe particolare sviluppo a Roma e nel Lazio.

Sull’onda della riscoperta delle catacombe della Roma cristiana – tra il 1638 ed il 1651 – un religioso di origini ortane, Padre Giovanni Giannuzzi, seguace di San Filippo Neri, fece dono alla comunità di Orte dei resti prima di tre e poi di altri cinque martiri che da una delle numerose catacombe allora riscoperte a Roma vennero traslate ad Orte con una solenne cerimonia. Furono inizialmente conservate in una chiesa fuori delle mura della città e successivamente trasferite nella Cattedrale.

La processione che si svolge nella serata di sabato 18 maggio in onore dei Santi Martiri (Marco, Quirino, Dionisio, Aureliano, Timòteo, Apollonio, Faustina, Dorotea) costituisce una partecipata manifestazione religiosa, nella quale dalla fine del Seicento ai primi del Settecento venivano condotte grandi croci di legno tutte infiorate di rose, con il trasporto dell’Urna contenente le reliquie dei Santi.

Altre ghirlande venivano apposte sui portali e sui balconi dei palazzi storici.

L’Urna dei martiri, recata in processione sabato 18 maggio, è conservata nella Chiesa Cattedrale sotto l’Altare maggiore, mentre la pala d’altare eseguita nel 1752 dal pittore Giuseppe Bottani raffigura la Madonna Assunta in gloria con gli otto Santi Martiri.

Nel pomeriggio di oggi sabato 18 maggio si svolgerà alle orec17 presso il palazzo Vescovile, un Convegno sulla figura di sacerdote, educatore e storico di mons. Delfo Gioacchini a 20 anni dalla scomparsa, alla presenza del Vescovo Diocesano mons. Romano Rossi, di mons. Fortunato Frezza Canonico della Basilica di San Pietro ed alcuni alunni di don Delfo, con l’intitolazione a suo nome della Casa Famiglia in Via Principe Umberto, per cui la cui realizzazione il prof. Gioacchini si era particolarmente prodigato.