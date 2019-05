Capranica, Nastrini rossi in cammino, insieme per la vita

NewTuscia – CAPRANICA – La 1ª CamminAIDO organizzata dall’associazione AIDO ”Flavio Borgna” di Capranica è una camminata a passo libero aperta a tutti.

Il 1 giugno 2019, ritrovo dei partecipanti in Piazza San Francesco a Capranica e inizio iscrizioni dalle ore 16:30. La partenza è prevista per le ore 17:30 circa. Il breve percorso di circa 2 km è adatto anche per i passeggini. All’arrivo breve intrattenimento musicale e informativo.

Presenta Francesco Laurenti, mitico speaker del Carnevale di Ronciglione. Partecipano “I RED RIBBONS”gruppo musicale rock. Per agevolare la fase delle iscrizioni alla camminata, è possibile ritirare i moduli nei punti di raccolta sotto riportati e consegnarli compilati il giorno della camminata.

Capranica: Bar Florian, Buy Centre, Cartolibreria Cartallegra, Cartolibreria Quaiolì

Ronciglione: Gelateria Igloo, Bar Gran Caffè Garibaldi, Bar Archè

Sutri: Calzolaio Claudio, Merceria “Da Ale”

Vetralla: Agenzia 1000 terre viaggi, Grammofono tattoo

Caprarola: Edicola Re-Mix

Il recapito telefonico per ogni ulteriore informazione è 340.79.78.150