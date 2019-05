Campionato di Seconda Categoria (Girone A): Virtus Acquapendente – Asd Cellere 1-4

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

VIRTUS ACQUAPENDENTE: Leonardo Palla, Bedini, Paoletti, Pagliacci (36° st Jacopo Palla), Sarti, Rocchi, Pinzi, Belardi (1° st Serafinelli), Madi Akonou (8° st Pelosi), Pacifici, Sartucci

A DISPOSIZIONE: Lauricella, Nardini, Zucca

ALLENATORE: Tomassetti-Pagliacci

ASD CELLERE: Gagliardi, Marchio (25° st Ceccarini), Setaccioli, D’Angelo, Caciari, Ceccarini, Molina Matamba, Valentini, Baschetti, Manyoma Matamba, Bocci (14° st Frappolli)

A DISPOSIZIONE: Mariotti, Strappafelci

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: Biondelli

ARBITRO: Veridiana Agostini Comitato di Viterbo

MARCATORI: 7° pt Manyoma Matamba (AC), 42° pt Caciari (AC), 6° st Molina Matmaba (AC), 13° st Caciari (AC), 22° st Sartucci (VA)

NOTE: Ammoniti 20° pt Leonardo Palla (VA), 5° st Sarti (VA)

Pioggia battente fa rima con vittoria almeno per l’ASD Cellere. “Molta e succulenta carne cotta al fuoco” da due squadre che, non dovendo chiedere niente alla classifica, si divertono e fanno divertire. Palma dei migliori tra gli ospiti da dividere in tre: Caciari autore di una doppietta (rigore e colpo di testa) e fratelli Matamba (reti su punizione sia di Manyioma che di Molina ed un paio di occasioni a testa fallite).

Tra i locali bella prova di Damiano Sartucci (stupendo goal al 22° della ripresa) e del portiere Leonardo Palla che non smentisce la vocazione di para rigori neutralizzando al 32° del primo tempo un calcio di rigore di Manyioma Matamba. Non sfugge da critiche tutte in chiave aquesiana la giovane e bella direttrice di gara. La panchina si alza in piedi a protestare sia al minuto 20 del primo tempo (fallo di Setaccioli in area reputato grave) e dodici minuti tempo per il calcio di rigore accordato al Cellere (intervento in uscita di Leonardo Palla ritenuto solo ed unicamente sulla palla e non sul giocatore).

Il trio Virtus Madi-Pacifici-Pinzi duetta in bello stile. Ma “all’ultimo giorno di scuola” è mancata freddezza e precisione in zona goal.