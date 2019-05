Ants impegnate sul parquet di Ancona

NewTuscia – VITERBO Tutto pronto per il primo atto della finale promozione che, in questa domenica pomeriggio, vedrà le ragazze del Tuscia Basket Ants Viterbo di scena sul parquet di Ancona. Dopo le due vittorie contro Patti, la formazione gialloblù si troverà davanti l’ultimo ostacolo sulla strada che porta verso il campionato di serie A2 affrontando un’avversaria reduce a sua volta dal doppio successo in semifinale contro Siena.

Con l’organico quasi al completo se si eccettua la play Veronica Martin, assente ormai da diverse settimane, le viterbesi andranno a sfidare un team con un settore giovanile di alto livello che offre gran parte delle giocatrici alla prima squadra guidata da coach Piccionne. Ancona vanta diversi campionati di categoria superiore alle spalle nelle scorse stagioni ed ha condotto un campionato importante, confermandosi anche nei playoff contro Siena. Un’avversaria certamente ostica, con esterne di qualità ed un reparto lunghe molto attrezzato, che cercherà di far valere anche il fattore campo per mettere pressione alle Ants.

La formula della finale è ancora quella della doppia sfida con somma dei risultati, quindi al di là del risultato di vittoria o sconfitta sarà ancor più importante gestire il punteggio e mantenere la concentrazione al massimo per tutti i quaranta minuti.

La palla a due della sfida è prevista alle ore 18.30 al PalaRossini di Ancona.