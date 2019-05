Tragedia scampata alla Torre di Pasolini

NewTuscia – VITERBO – Nella tarda serata di oggi, verso le ore 19:50 I Vigili del Fuoco della sezione di Viterbo e il nuclo Speleo Alpino Fluviale sono dovuti intervenire tra i comuni di Bassano in Teverina e Chia, presso la zona della Torre di Pasolini per delle grida segnalate da due escursionisti che stavano rientrando da una visita.

Seguendo le grida il nuclo SAF è riuscito a raggiungere e portare in salvo un escursionista romano di 56 anni trovato in stato confusionale. L’uomo che probabilmente aveva avuto un malore, non ha riportato danni.