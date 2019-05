Società Tarquiniense d’Arte e Storia, programma del convegno nazionale sui domini collettivi

NewTuscia – TARQUINIA – La S.T.A.S. ha reso noto, sul proprio sito istituzionale, il prestigioso programma del Convegno nazionale sui Domini Collettivi che si celebrerà a Tarquinia il prossimo 8 giugno presso la Sala Sacchetti di Palazzo dei Priori (sede storica del sodalizio tarquiniese) e la Sala consiliare del Comune di Tarquinia.

Al convegno scientifico, dal carattere spiccatamente interdisciplinare, parteciperanno autorevoli studiosi e ricercatori italiani che esporranno le proprie teorie su un tema sempre più attuale quale quello relativo alla storia, valorizzazione e tutela delle proprietà collettive.

Il congresso nazionale, in ragione del suo rilevante interesse accademico e professionale, ha ricevuto il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività culturali e la collaborazione di prestigiosi centri di ricerca e associazioni come l’Università cattolica di Murcia (Spagna), APRODUC (Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico), Ager Publicus, Aspera, ARUAL (Associazione regionale Università agrarie del Lazio), Gruppo di Intervento giuridico onlus e Il Cammino delle Terre comuni.

Il Convegno nazionale della S.T.A.S., inoltre, è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia e il Collegio dei Periti agrari e dei Periti agrari Laureati di Viterbo.

Per ragioni organizzative, tutti coloro che fossero interessati a prendere parte gratuitamente al convegno “Il cammino delle Terre comuni” sono invitati a comunicare il loro nominativo entro il 31 maggio p.v. alla seguente mail: dominicollettivi@gmail.com .

Per visionare il programma del Congresso nazionale CLICCARE QUI.