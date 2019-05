NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Lo sport aquesiano si appresta a festeggiare i Pugnaloni con il Torneo di Volley misto in programma a partire da Lunedì 20 presso Palasport Boario. Nove le squadre partecipanti suddivise in due Gironi da tre squadre Lunedì 20 Maggio alle ore 20.00 “vernissage sul parquet” per Corte Vecchia e Corniolo.

A seguire Porta Romana-Corte Vecchia. Mercoledì 22 Maggio alle ore 20.00 Corniolo-Porta Romana e a seguire Porta della Ripa-Santo Sepolcro. Mercoledì 29 Maggio alle ore 20.00 Torre Julia de Jacopo-Porta della Ripa e a seguire Santo Sepolcro-Torre Julia de Jacopo. Mercoledì 5 Giugno alle ore 20.00 Rugarella-Via del Carmine e a seguire Via del Fiore Rugarella. Giovedì 6 Giugno Via del Carmine-Via del Fiore e, a seguire, prima semifinale tra vincente Girone 1 e vincente Girone 2. Domenica 9 Giugno galà finale: alle ore 16.00 seconda semifinale tra vincente Girone 3 e migliore seconda dei Gironi, alle ore 17.00 finale 3°-4° posto tra perdente gara 1 e perdente gara 2 ed, infine, alle ore 18.00 finale primo e secondo posto tra vincente gara 1 e vincente gara 2.

GIORDANO SUGARONI