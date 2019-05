Libreria Etruria incontra le autrici

NewTuscia – VITERBO – Etruria incontra le autrici

Sabato 18 ore18

Maria Teresa Muratore presenta il suo “In terza persona” Augh! editore

In dialogo con Parva casa delle donne Viterbo. Intervengono Vanda Fontana e Marina Palleschi.

Le poesie della silloge In terza persona di Maria Teresa Muratore sono istantanee di una vita vissuta e celebrata da un canto ritmico costante, colmo di visioni impressionistiche. La realtà si cala nella parola lievemente trasfigurata dall’occhio e dal cuore di chi la osserva. Il corpus poetico di questa raccolta si snoda attraverso un percorso esistenziale di matrice impersonale in cui l’io viene affidato al fluire del tempo, alla terra, alla voce e soprattutto a un’umanità viva e presente, in cammino simbiotico con lo scorrere delle stagioni, nell’urgente e salvifica consapevolezza di un destino comune.

Venerdì 24 ore 18

Gisella Modica presenta il suo “Come voci in balia del tempo”

Ne parlano con l’autrice Carola Susani e Elvira federici

Gisella Modica torna dopo vent’anni nei luoghi che furono teatro dell’occupazione delle terre nella Sicilia degli anni Cinquanta per capire le motivazioni che la spinsero alla ricerca delle protagoniste di quelle lotte individuando, lungo il cammino, complici gli odori, i suoni, i colori dei luoghi attraversati, in alcuni fallimenti e nodi irrisolti del suo vissuto una possibile chiave di lettura per capire il fallimento di uno degli eventi più controversi della storia siciliana, conclusa con l’emigrazione. Un racconto in due tempi, anzi tre: il tempo dei fatti, quello del viaggio, e quello delle voci raccolte nel settantasette con un registratore e che, riascoltate vent’anni dopo, risuonano dapprima incomprensibili per diventare man mano una Storia restituita alle protagoniste. Figure indimenticabili per forza, intelligenza e creatività che avevano messo a rischio la loro stessa vita, ma giudicate dallo stesso partito “inaffidabili” in quanto “facevano sempre di testa loro”. Tra la nascita della figlia e la morte della madre le voci di quelle donne restano mute. È il diventare adulta, il rinascere madre a se stessa, nuova Persefone, che consentirà all’autrice di portare alla luce il filo che intreccia la sua con le altre storie lontane nel tempo ma che, ben prima del femminismo, mostrano quella differenza che la politica si ostina ancora a ignorare.

Sabato 8 giugno ore 18

Lidia Quercia presenta il suo

“Casa di pietra e neve” Manni Editori. Ne parla con l’autrice Elvira Federici, letture a cura di Vera Anelli.

Luoghi e ricordi d’infanzia ritrovata, nuove stagioni e nuove realtà. In questa raccolta poetica Lidia Quercia riprende a dialogare con toni pensosi, evocativi, ironici, fantasiosi.

Il filtro poetico dona immaginazione e spinge anche a ricercare una verità che appaghi e prepari, non senza amarezza per un sogno interrotto, a terminare il cammino, il viaggio della vita.Attraverso metafore le parole si fanno sostanza, rievocano affetti, situazioni, stati d’animo che diventano, quasi per magia, reali. La sfondo non è inerte, con il mare, con i cieli delle pietre chiare come quella paterna e il peperino della casa materna che danno concretezza e insieme astrazione.