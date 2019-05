Ex Andosilla, nuovo incendio nella notte

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Nuovo incendio a Civita Castellana, all’ex Ospedale Andosilla: ormai siamo a quota quattro.

L’allarme è stato dato intorno alle 5 di questa mattina per quello che sembrerebbe essere un incendio appiccato al primo piano dell’edificio che si trova nei pressi del centro storico, in via Ferretti.

Da tempo lo stabile, di proprietà della regione Lazio, è occupato da alcune persone senza fissa dimora che lo utilizzano per cucinare e come ritiro per la notte.

Negli ultimi tempi, inoltre, le facciate sono oggetto di restauro, con tanto di impalcature pericolose per automobili e pedoni.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.