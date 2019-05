Terni. “Insieme per migliorare la mobilità”, al via il PUMS

NewTuscia -TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Miglioriamo insieme la mobilità per l’ambiente e per la qualità della vita nella conca ternana. Questo è il messaggio che diffondono il Comune di Terni, attraverso l’assessorato alla mobilità e il Comune di Narni che stanno procedendo a redigere il nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e che invitano alla partecipazione (anche attraverso un video) tutti i cittadini e i soggetti coinvolti. Sono previsti due strumenti di partecipazione: un questionario, da compilare on line fino al 30 giugno 2019, in forma anonima utile sia per raccogliere informazioni sulle attuali abitudini di spostamento (uso dei mezzi privati, del trasporto pubblico), sia per avanzare liberamente proposte sulla mobilità urbana; un laboratorio di partecipazione attiva, al quale si accede previa iscrizione da effettuare entro il 24 maggio 2019 e che coinvolgerà sia i portatori di interesse (associazioni di categoria, istituzioni scolastiche, enti pubblici, gruppi informali) che tutta la cittadinanza.

Il laboratorio di partecipazione è previsto per venerdì 7 giugno dalle ore 9.15 alle ore 13.00 al Caos-Centro Arti Opificio Siri di Terni e si svilupperà in tre tavoli tematici: Ztl, zone 30, pedonalità, ciclabilità, mobilità alternativa, sicurezza stradale; trasporto pubblico locale, parcheggi di scambio e intermodalità; logistica urbana e infrastrutture da ultimo miglio. Nei tavoli si utilizzerà la tecnica del world café, ideale per consentire a gruppi di persone interessate di dialogare insieme e convergere verso iniziative che uniscono, tramite un ambiente informale che ispira i partecipanti ad una discussione spontanea e li porta, sotto la guida di facilitatori, a comprendere sotto diversi punti di vista le situazioni e formulare soluzioni condivise.