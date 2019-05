Sergio Pirozzi a Tarquinia sabato, si parla di prevenzione e tutela del territorio

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo.

Sergio Pirozzi torna a Tarquinia, sabato 18 maggio per parlare di prevenzione e tutela del territorio, salutare i cittadini, e la coalizione a sostegno di Gianni Moscherini Sindaco. Il Consigliere Regionale Sergio Pirozzi Presidente della XII Commissione sulla tutela del territorio, erosione costiera della Regione Lazio illustrerà i contenuti della sua legge sulla prevenzione sismica, che è una totale innovazione a livello nazionale. A questo importante convegno publico Interverranno il candidato Sindaco Gianni Moscherini per esporre il programma e i progetti per il futuro di Tarquinia.

Seguiranno gli interventi di Alessandro Sacripanti e Manuel Catini candidati Consiglieri Comunali, che metteranno in evidenza le azioni da intraprendere a tutela del nostro territorio. L’ex Sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi torna ancora a Tarquinia e con l’occasione vuole sostenere gli amici deI Cantiere della Nuova Politica e la Coalizione per Gianni Moscherini Sindaco per la prossima tornata elettorale del 26 maggio. L’incontro aperto a tutti i cittadini si svolgerà sabato 18 maggio alle ore 11.00 presso il Comitato elettorale Via Alberata D.Alighieri n.39 a Tarquinia.