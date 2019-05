Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 17/05/2019

Viterbo

Tempo stabile nelle ore diurne con qualche nube sparsa alternata a schiarite al mattino e al pomeriggio; possibili piogge nella serata. Temperature comprese tra +6°C e +18°C.

Lazio

Tempo in prevalenza stabile nel corso delle ore diurne con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio, possibili piogge pomeridiane a ridosso dei rilievi. In serata locali piogge bagneranno i settori centro settentrionali; fenomeni estesi su tutta la regione in nottata.

Italia

Nubi in aumento fin dal mattino sulle aree più occidentali del nord Italia con le prime precipitazioni in arrivo sul Piemonte, dal pomeriggio maltempo esteso a tutte le regioni con piogge diffuse e nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1600 metri di quota. Bel tempo al Centro Italia durante il mattino con cieli poco nuvolosi. Nubi in aumento dal pomeriggio sui settori tirrenici con possibili piogge sui settori interni e dalla nottata anche sul settore tirrenico.

Giornata all’insegna del bel tempo al sud Italia con sole prevalente eccetto qualche nube in transito. Da segnale soltanto locali disturbi pomeridiani sulle aree appenniniche con brevi e isolati acquazzoni.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi al centro-sud, massime in calo invece al nord.

