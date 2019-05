Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Playoff serie C, alla Viterbese tocca l’Arezzo. Dopo la brillante vittoria della Coppa Italia di serie C che ha rilanciato i gialloblù ai playoff con un turno superato subito, inizia per la Viterbese la lotteria per il sogno serie B. E, il sogno, passa per Arezzo, che incontrerà in terra toscana domenica prossima, mentre il ritorno ci sarà

allo stadio Rocchi mercoledì.

Una sfida sicuramente non facile ma che, se la Viterbese la affronterà nel modo più attento possibile, potenzialmente vincente per i ragazzi del patron Piero Camilli.

Partita con due mesi di ritardo per i ricorsi di alcune squadre che chiedevano il ripescaggio in serie B, la stagione della Viterbese ha avuto alcuni acuti e qualche rallentamento, poi la striscia vincente in Coppa Italia e, ora, la possibilità di ambire ad avanzare il più possibile nei playoff per la serie B.

Dalla parte degli uomini di mister Pino Rigoli, subentrato a Antonio Calabro proprio alla vigilia della finalissima di Coppa, c’è la voglia di vincere e sognare: dall’Eccellenza alla serie B potrebbe esssere il titolo di un libro dei sogni che, ogni viterbese, vorrebbe leggere tra qualche settimana. E’ vero, la serie B rappresenterebbe per Viterbo una sfida nella sfida per le necessità di uno stadio all’altezza della situazione e sponsor adeguati, ma prima si deve rimanere con i piedi per terra e lottare ogni minutio.

Ecco tutti gli accoppiamenti dei playoff di serie C:

Feralpisalò – Catanzaro

Potenza – Catania

Arezzo – Viterbese

Carrarese – Pisa

Monza – Imolese