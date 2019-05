Pavimentazione via Chigi, l’assessore Allegrini: “Lunedì prossimo l’inizio dei lavori”

NewTuscia – VITERBO – Partiranno lunedì 20 maggio i lavori di riqualificazione in via Chigi. Lo comunica l’assessore ai lavori pubblici e al centro storico Laura Allegrini, che spiega: “Si tratta di interventi riguardanti la manutenzione straordinaria alla pavimentazione e alla fognatura di un tratto di via Chigi.

I lavori si concluderanno presumibilmente entro la metà di giugno. Durante l’intervento verrà istituito il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, in via Chigi, nel tratto compreso tra via San Lorenzo e via del Gesù. Nello stesso periodo sarà vietata la circolazione. Sarà consentito il traffico pedonale ai residenti, agli intestatari dei passi carrabili presenti sulla via interessata dai lavori, nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali”.