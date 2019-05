Patto tra Polo didattico di Terni e Università di Salamanca

NewTuscia – (Ufficio Stampa/Acot) – Si è svolta questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Spada la cerimonia di conferimento del titolo “Dottore di Ricerca in Diritto dei consumi” frutto di un accordo tra l’Università degli Studi di Perugia-Polo Scientifico Didattico di Terni e l’Università di Salamanca. Presenti il sindaco, il professore Nicola Avenia, Direttore del Polo universitario di Terni; il professore Lorenzo Mezzasoma, coordinatore del Dottorato in Diritto dei consumi; i professori dell’Università di Salamanca Eugenio Liamas Pombo e José Luis Pérez-Serrabona Gonzalezm; il presidente dell’ordine dei Commercialisti Carmelo Campagna e il presidente dell’ordine degli avvocati Francesco Emilio Standoli.

“Un dottorato nuovo – è stato detto questa mattina – che promette non solo un percorso formativo di prima qualità con sbocchi occupazionali ma che, grazie alla convenzione con l’Università di Salamanca, garantisce anche il un doppio titolo spendibile in molte parti del mondo. La qualifica rilasciata ha consentito ai primi dottori di avere uno sbocco professionale in poco tempo, dimostrando che l’alta formazione ha un valore riconosciuto”. I quattro studenti che hanno ricevuto il conferimento del titolo con il massimo dei voti, provengono da diverse regioni e sono: Cinzia Di Miele, Federico Fratini, Maria Giulia Orlandi e Silvia Tosti. Altri dodici ricercatori finiranno a breve il percorso di studio e a giugno verrà pubblicato il nuovo bando che collega due delle più antiche università d’Europa, quella di Perugia e quella di Salamanca.