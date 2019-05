Lugnano in Teverina, concerto di Joâo Vaz per Maggio Organistico

NewTuscia – LUGNANO IN TEVERINA – E’ in programma domenica alle 18 alla chiesa della Collegiata il concerto del portoghese Joâo Vaz, che suonerà l’antico Organo Werlè costruito nel 1756 dall’ organaro austriaco Johanes Conradus Werlè. Il concerto fa parte del cartellone del Maggio Organistico Amerino, giunto alla 15esima edizione e a cui partecipa anche il Comune di Lugnano in Teverina. L’organo è stato ridonato a Lugnano grazie all’interessamento dell’associazione Ameria Umbra, che organizza la rassegna musicale, e al maestro Wijnand van de Pol, al quale il concerto è dedicato.

João Vaz, formatosi all’Istituto Gregoriano di Lisbona, è stato allievo di Antoine Sibertin-Blanc. E’ attualmente insegnante di organo alla Scuola Superiore di Musica di Lisbona ed è stato assistente ospite all’Università di Évora e all’Università cattolica portoghese nel Dipartimento delle Arti, nel centro di Porto. E’ organista della chiesa di Nostra Signora di Fatima a Lisbona. Ha tenuto recital di organi in Europa e in Sud America.

L’organo della Colllegiata è stato restaurato poco più di dieci anni fa da Marco Laurenti grazie al contributo della Fondazione Carit, dell’Ameria Umbria e del maestro Wijnand van de Pol.

Il Maggio Organistico è organizzato dall’associazione Ameria Umbria, con il contributo della Fondazione Carit, il patrocinio dei Comuni di Amelia, Giove, Lugnano in Teverina e Penna in Teverina e la collaborazione della pro loco di Amelia.