Davide Bordoni (FI): Salva-Roma, M5s-Lega vadano a scontrarsi su altro, la Capitale d’Italia vale molto di più

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di Davide Bordoni (capogruppo di Forza Italia in Campidoglio).

Forza Italia è sempre al fianco della Capitale e con il Salva-Roma presentato da Antonio Tajani ribadiamo a gran voce che tutelare gli interessi della Città vuol dire tutelare l’intero Paese al di là dello scontro Lega 5 stelle che in generale non sta facendo bene all’Italia ma a cui non permetteremo di trascinare e ridurre Roma all’ennesimo oggetto di dibattito politico.

Roma non lo merita e il Salva-Roma vuol significare che bisogna pensare ad un bene superiore, mettere la cura per la Capitale al di sopra dei rimproveri della Lega e delle scuse grilline. Non è più tempo delle critiche di governo, che minaccia tagli lineari nè dell’immobilismo già sperimentato, che abbandona tutto all’incuria. Una proposta di legge Costituzionale per dare autonomia e sovranità alla Capitale d’Italia con una serie di emendamenti per sanare il debito pubblico della Città. Così Forza Italia con Tajani risponde a troppi disservizi e molta incuria che non sono di certo il biglietto da visita con cui una città che aspiri ad essere Capitale europea può presentarsi alla vigilia di un voto dove sono gli interessi degli italiani a contare e non quelli dei partiti maggioranza. Così Davide Bordoni, Coordinatore romano di Forza Italia e Capogruppo per Forza Italia all’Assemblea Capitolina commentando la conferenza stampa presso il palazzo dei gruppi della Camera dei Deputati, dove FORZA ITALIA ha presentato una serie di proposte per dare autonomia e sovranità a Roma e salvarla dal default.