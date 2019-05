Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta per il calcio aquesiano

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta dipingono un fine settimana calcistico aquesiano non pienamente sufficiente. Nel Girone A Campionato di Seconda Categoria, la Virtus Acquapendente del binomio tecnico Alessandro Tomassetti-Angelo Pagliacci si impone per 3-2 sul terreno di gioco dell’ASD Gradoli (in rete Riccardo Crisanti, Luca Belardi, Nicolas Pagliacci).

Ultima di Campionato sul manto amico in erba del “Dario Dante Vitali” Sabato 18 Maggio alle ore 16.30. Avversaria di turno una ASD Cellere che si è imposta a domicilio per 3-0 sulla ASD Robur Tevere. Nel Girone A Campionato regionale di Promozione la Polisportiva Vigor Acquapendente del Tecnico Riccardo Fatone si accomiata tanto dal Campionato quanto dal pubblico amico con un pareggio casalingo contro la ASD Pol Pian Torri (2-2 con doppietta del bomber Dante Isla Cacciavillani). Ed, infine, nel Girone unico viterbese Campionato di Terza Categoria la ASD S.S. Torrese del Tecnico Alessandro Manucci viene superata a domicilio per 1-0 dall’ASD La Botte. Ultima di Campionato Sabato 18 Maggio alle ore 16.30 con la trasferta allo Località Giglio di Proceno, (manto in erba) per affrontare in un sentitissimo derby la locale ASD A.C.